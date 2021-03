FOTO Cine e super modelul care trebuia sa-l compromita pe Djokovici pentru 60.000 de euro

In viata personala, sarbului ii merge foarte bine, fiind fericit alayuri de sotie si cei doi copii ai lor. Nole a fost insa la un pas sa fie victima unei inscenari, care i-ar fi putut strica imaginea.Natalija Scekic este modelul sarb, care a primit o oferta de a-l compromite de Djokovici, la o petrecere. Ea a marturisit ce s-a intamplat."Am fost sunata de cineva pe care-l cunosteam si pe care-l consideram un om serios. Cand a vrut sa ne intalnim, am crezut ca este vorba de afaceri. Dar, in cursul discutiei, mi-am dat seama ca nu are nicio legatura cu asta. Mi-a spus sa merg cu camera ascunsa si sa incerc sa-l seduc pe Novak si sa filmez. El mi-a precizat ca totul e aranjat si ca voi primi 60.000 de euro si un voiaj unde vreau eu, in orice colt al lumii, daca accept. Am ras, am crezut ca este o gluma, dar el era foarte serios. Sincer, m-am simtit umilita si jignita si Am vrut sa-i torn un pahar in cap, dar eram in public asa ca mi-am strans lucrurile si am plecat. Sper ca nu a gasit pe altcineva care sa-i faca asta lui Novak, este un om exemplar, cu familie", a dezvaluit Natalija Scekic, pentru revista "Svet and Scandal", care apare in Serbia.