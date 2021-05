Finala de cinci stele la Roma: cine a castigat duelul Djokovici - Nadal VIDEO

Dupa o finala de aproape trei ore, castig de cauza a avut spaniolul Nadal, care s-a impus cu 7-5, 1-6, 6-3.Ibericul a parut mai in forma, in special in ultimul set, profitand poate de ziua extrem de incarcata pe care a avut-o Djokovici sambata, cand a trebuit sa-l intoarca si pe Tsitisipas in sferturi si sa treaca si de Lorenzo Sonego in semifinale.In orice caz, meciul a avut multe schimburi de mingi aplaudate si lovituri superbe din partea ambilor jucatori.A fost confruntarea cu numarul 57 dintre cei doi, sarbul avand acum avantaj de un singur meci, scor 29-28!Nadal l-a egalat pe Djokovici la numarul de titluri Masters 1000, cate 36 fiecare! Ibericul are 10 titluri la Roma, patru dintre finale fiind castigate in fata sarbului.