Finala de vis la Roma: cand se disputa "clasicul" Nadal - Djokovici

Sarbul Novak Djokovici (numarul 1 mondial) a avut o misiunea mult mai grea sabata. E l l-a intors pe grecul Stefanos Tsitsipas , iar peste cateva ore a castigat si meciul din semifinale cu italianul Lorenzo Sonego. Si n-a fost deloc un meci usor cu Sonego, 6-3, 6-7, 6-2, dupa doua ore si 43 de minute.Pentru Nole este a 10-a finala la Roma. "Nu prea am mult timp sa ma recupereze. Sper sa mai am viata in picioare, pentru ca am nevoie de ele contra lui Rafa".Intre Djokovici si Nadal va fi cea de-a 57-a confruntare, cu sarbul in avantaj la "directe", scor 29-27.Nadal (locul 3 ATP ) a ajuns in finala dupa o victorie mai concludenta cu americanul Opelka, scor 6-4, 6-4.Meciul are loc de la ora 18.00 pe EuroSport 2.