Novak Djokovici implineste 34 de ani: de ce isi va aminti mereu Bucurestiul

Este unul dintre cei mai mari jucatori de tenis din toate timpurile, avand in palmares 18 titluri de Grand Slam si perspectiva de a-I intrece pe Federer si Nadal, care au strans cate 20.Doar trei jucatori mai tineri ca el au reusit sa castige un Grand Slam, Del Potro, Cilici si Thiem.Sarbul a dominat circuitul in ultimii ani, impartind suprematia de multe ori cu Federer si Nadal.Insa putini isi amintesc ca aceasta cariera prodigioasa a inceput la un turneu ATP disputat la Bucuresti."Imi amintesc ca turneul a fost la Bucuresti, in Romania. M-am calificat si a fost primul turneu ATP pe care l-am jucat in cariera mea. Am castigat impotriva lui Clement in primul tur, am pierdut cu Ferrer in trei seturi, pe zgura. Imi aduc aminte foarte bine, pentru ca a fost primul meu turneu ATP", a afirmat Djokovic, pentru Digi Sport, in urma cu cativa ani."A fost o experienta grozava, Romania e o tara vecina, eram aproape de casa si am avut o sustinere importanta a publicului. A fost un turneu care chiar a fost o rampa de lansare pentru ceea ce avea sa se intample in cariera mea", a mai spus liderul clasamentului ATP, care avea 17 ani cand a jucat la Bucuresti.