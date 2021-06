Suma impresionanta la care a ajuns Novak Djokovici prin castigurile din tenis

Cu acesta, sarbul a ajuns la o suma uriasa acumulata prin castigurile din tenis.In cei 18 ani de cand joaca in turneele ATP , Djokovici a ajuns la impresionanta suma de 148.092.073 dolari, castigati din tenis.El conduce detasat in topul all-time al castigurilor din tenis, cu mult peste rivalii sai, Roger Federer -129.992.673 dolari si Rafael Nadal -124.480.032 dolari.Djokovici are 34 de ani si 84 de turnee castigate, dintre care 19 sunt de Grand Slam.