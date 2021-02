FOTO Unde si-a prezentat Novak Djokovici al 9-lea trofeu cucerit la Australian Open

Desi a infruntat cel mai in forma jucator al momentului, castigator in 2020 la Turneul Campionilor, Novak Djokovic a defilat si a castigat clar (7-5, 6-2, 6-2), echilibrul mentinandu-se doar in primul set.El a castigat din nou AO, dupa titlurile cucerite in 2020, 2019, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011 si 2008.A doua zi dupa cel de-al noualea trofeu, Djokovici si-a prezentat ultimul titlu pe o plaja celebra din Melbourne , Brighton Beach, locul preferat al surferilor australieni.CITESTE si