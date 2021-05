Un fost tenismen de top se retrage la doar 32 de ani

El nu mai evoluase din 2018. Ucraineanul, care a fost numarul 13 mondial, a declarat ca o accidentare suferita in timpul unui antrenament la Australian Open a fost cea care i-a pus punct carierei, desi la acea editie a Grand Slam-ului australian a ajuns in turul 3.De-a lungul carierei, Dolgopolov a cucerit trei titluri ATP (Umag, Washington si Buenos Aires) si a fost 8 sezoane consecutive (2010 - 2017) in Top 70 mondial.Dolgopolov a castigat, doar din tenis, peste 7 milioane de dolari.