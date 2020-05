Doliu in lumea tenisului romanesc: A murit un fost mare jucator

Ziare.

Laurentiu Bucur a fost multiplu campion national si medaliat cu bronz la Universiada de la Edmonton.El a inceput tenisul la Dinamo Bucuresti, iar in 1983 a castigat medalia de bronz la Universiada, alaturi de Adrian Marcu."A fost jucator, antrenor si organizator de turnee in Italia, la Roma, dupa care s-a reintors in Romania, iar in ultimii ani a jucat cu mare succes in turneele de veterani, reusind sa-si treaca in palmares alte cateva titluri, nationale si internationale.Federatia Romana de Tenis este alaturi de familia indoliata si prieteni, si transmite sincere condoleante familiei indurerate!", a transmis Federatia Romana de Tenis intr-un comunicat.C.S.