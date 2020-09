Dominic Thiem a castigat Us Open. "Am indeplinit obiectivul unei vieti, un vis pe care l-am avut de multi ani, de copil, de cand am inceput sa joc"

"Am indeplinit obiectivul unei vieti, un vis pe care l-am avut de multi ani, de copil, de cand am inceput sa joc. Dar parea atat de departe. Apoi m-am apropiat de cei mai buni. Si mi-am dat seama ca, wow, poate intr-o zi as putea castiga cu adevarat unul dintre cele patru titluri mari din tenis.Am muncit mult. Mi-am dedicat toata viata acestei cautari. Si acum am facut-o. Este o realizare pentru mine, dar si pentru echipa mea si pentru familia mea. Astazi este ziua in care le dau inapoi o mare parte din tot ce mi-au dat.De fapt, nu cred ca nu m-a ajutat deloc (n.r. - ca mai jucase trei finale de grand slam). Am fost atat de tensionat la inceput... Poate ca, in final, nu a fost chiar un lucru bun sa fi jucat deja finale de grand slam.Mi-am dorit atat de mult acest titlu si, in capul meu, stiam ca, daca pierd, voi ajunge cu 0-4 in astfel de finale. Va mai fi vreodata o alta oportunitate?Toate acestea, toate aceste ganduri nu te ajuta sa joci cel mai bun tenis, sa joci liber. Exact asta mi s-a intamplat la inceput. Din fericire, lucrurile s-au schimbat incepand din al treilea set. Dar experienta nu a functionat cu adevarat.Fizic am fost suta la suta. Problema a fost reprezentata de nervii mei. Eram hiper-tensionat.Nu mai fusesem atat de tensionat de foarte mult timp. Nu mi-am mai amintit acest sentiment. Nu stiam cum sa scap de el. Dar am reusit sa o fac in setul al treilea", a declarat Thiem, potrivit lequipe.fr.Zverev a avut meciul in mana, dupa ce a condus cu 2-0 la seturi si a reusit un break in al treilea. Pentru german, infrangerea este dureroasa in aceste conditii, dar spune ca e tanar si ca va mai avea sanse."Sa pierd asa, dupa ce am condus cu 2-0 la seturi si cu break in al treilea, intr-o finala de grand slam, nu este usor. Cred ca jocul s-a schimbat cand mi-a luat primul serviciu, in setul al treilea. A inceput sa joace mai bine si eu mult mai putin bine. Dar am mai avut multe sanse dupa aceea... Am doar 23 de ani, voi avea in continuare oportunitati si cred ca voi castiga intr-o zi un titlu de grand slam. Eram foarte aproape sa o fac, la cateva ghemuri, cateva puncte chiar. Ceea ce ma enerveaza cel mai mult este in special al cincilea set. Am avut o multime de oportunitati, dar nu am stiut cum sa le concretizez", a declarat Zverev.Tenismenul austriac Dominic Thiem, locul 3 ATP si cap de serie numarul 2, l-a invins, duminica, pe germanul Alexander Zverev, locul 7 ATP si cap de serie numarul 5, in finala US Open.Thiem, de doua ori finalist la Roland Garros si o data la Australian Open , s-a impus cu scorul de 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (6), dupa un meci de patru ore si dupa ce a revenit de la 3-5 in decisiv, cucerind primul trofeu de grand slam din cariera.Zverev a fost pentru prima oara intr-o finala de grand slam si primul german care a ajuns in ultimul act la US Open, dupa Michael Stich, in 1994.Castigatorul va primi un premiu de trei milioane de dolari si 2.000 de puncte ATP, iar invinsul, 1,5 milioane de dolari si 1.200 de puncte ATP.Atat Thiem, 27 de ani, cat si Zverev, 23 de ani, isi vor pastra locurile in clasamentul ATP.