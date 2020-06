Donatie impresionanta facuta de ITF si cele patru turnee de Grand Slam

Ziare.

ITF a precizat ca acest fond va oferi subventii pentru a ajuta jucatorii in scaune cu rotile si asociatiile nationale organizatoare ale acestor evenimente, afectate de suspendarea circuitului de tenis al acestei specialitati si de amanarea turneelor in scaune cu rotile din cauza pandemiei de Covid-19.Pana acum, 88 de evenimente in scaun cu rotile organizate sub egida ITF au fost amanate de cand s-au suspendat circuitele ATP, WTA si ITF pe data de 12 martie.Circuitul de tenis in scaun cu rotile este suspendat pana la 31 iulie, la fel cu circuitele profesioniste.Acest fond face parte din Programul de sustinere financiara pentru jucatori, care isi propune sa ajute 800 de jucatori aflati in dificultate.