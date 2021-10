Două foste mari rivale ale Simonei Halep, propuse pentru Hall of Fame. Ambele s-au retras și au devenit mămici

Ana Ivanovic (Serbia), Flavia Pennetta (Italia), alături de spaniolii Carlos Moya şi Juan Carlos Ferrero se află pe lista de şase nume nominalizate pentru admiterea în International Tennis Hall of Fame, transmite Reuters.

Pe lista nominalizaţilor pentru acceptarea lor în promoţia 2022 se mai află Cara Black (Zimbabwe) şi Lisa Raymond (SUA), cu rezultate deosebite în proba de dublu.

Ana Ivanovic, fostă nr. 1 WTA, cu 91 de săptămâni în Top 5, a câştigat turneul de la Roland Garros în 2008 şi alte 14 titluri în circuitul WTA.

Pennetta a cucerit titlul la US Open în 2015 şi încă alte 10 titluri în WTA, locul şase fiind locul cel mai înalt atins în cariera ei. Italianca mai are în palmares o victorie la dublu la Australian Open şi patru titluri în Fed Cup.

De la retragerea din tenis, atât Ivanovic cât și Pennetta (rivale mult timp cu Simona Halep) au devenit mămici. Sârboaica e căsătorită cu fostul fotbalist german Bastian Schweinsteiger, cu care are doi copii, în timp ce Flavia s-a măritat cu tenismenul Fabio Fognini, cei doi așteptând în prezent al treilea copil.

Carlos Moya s-a impus la Roland Garros în 1998, cea mai importantă victorie din cele 20 obţinute în cariera lui, a ocupat locul întâi în clasamentul ATP şi a ajutat Spania să câştige Cupa Davis în 2004.

Ferrero are la rândul său un singur Grand Slam în palmares, la Roland Garros în 2003, an în care a jucat şi finala US Open, care l-a propulsat pe primul loc în ierarhia ATP. În 2000, el a jucat un rol decisiv în primul succes al Spaniei în Cupa Davis.

Promoţia 2022, determinată de o combinaţie a voturilor fanilor, jurnaliştilor, statisticienilor şi a celor incluşi în Hall of Fame, va fi anunţată la începutul anului viitor.

