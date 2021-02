Drama cumplita traita anul trecut de Lizette Cabrera, prima adversara a Simonei Halep de la Australian Open

Cabrera s-a nascut in Australia dintr-o familie de filipinezi, parintii sai lucrand la un abator din Townsville. Lizette s-a mutat la Brisbane pentru a se antrena la Academia Nationala de Tenis a Australiei si a debutat in circuitul profesionist in 2016.Cea mai buna clasare a ei este locul 119 WTA (3 februarie 2020), acum ea fiind pe locul 140 mondial.Ea are in palmares cinci titluri ITF si a pierdut mereu in primul tur la Australian Open . Pana acum, Cabrera a strans din tenis putin peste 600.000 de dolari.Anul trecut a fost unul de cosmar pentru adversara Simonei. Mai intai, antrenorul ei din copilarie, Wayne Hannah, a murit neasteptat in iulie. Peste doar cateva luni, tatal ei, Ronnie, a plecat la ceruri din cauza unui cancer.Cele doua decese au zdruncinat-o serios pe Lizette, care insa a avut puterea de a trece peste ele."A fost un mare soc pentru mine sa-mi pierd tatal. A fost o perioada foarte dificila, dar am avut multi oameni care m-au sustinut. Daca e ceva ce pot invata din asta, este ca mereu trebuie sa ma asigur ca am langa mine persoanele apropiate, carora le pasa de mine si ma vor ajuta", a declarat ea, conform Eurosport.Australian Open se va desfasura intre 8 si 22 februarie si va fi transmis de Eurosport.CITESTE si