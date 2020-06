Drumul scurt al familie Djokovic de la "nu exista acest virus, e o conspiratie mondiala" pana la testul pozitiv Covid 19

Ziare.

Inclusiv Novak Djokovic, cel care a ogranizat acest turneu are coronavirus.Numarul 1 mondial in tenis este cel care a socat lumea cu afirmatiile sale despre acest nou virus de-a lungul acestei pandemii. "Nu exista acest virus.".Acum, Novak si Jelena Djokovic au ajuns sa fie infectati cu acest virus dupa turneul de tenis din din Croatia si Serbia."Rezultatul meu este pozitiv, la fel si al sotiei mele, in timp ce rezultatele copiilor nostri sunt negative. Voi ramane in autoizolare urmatoarele 14 zile si voi repeta testul peste cinci zile. Regret profund fiecare caz individual de infectare", a spus Djokovic luni.