LIVETEXT Cinci romance joaca sambata la Dubai. Victorie Ana Bogdan, veste uriasa pentru Sorana Cirstea

De la ora 08.00, Ana Bogdan (cap de serie 6) a intalnit-o pe Cagla Buyukakcay (Turcia), in fata careia s-a impus clar (6-2, 6-4), iar Jaqueline Cristian a pierdut confruntarea cu Kamilla Rakhimova (Rusia), scor 5-7, 5-7. Ana Bogdan si Rakhimova vor lupta duminica pentru un loc pe tabloul principal.In jurul pranzului, vor mai evolua Irina Begu (cap de serie 2), cu americanca Bethanie Mattek-Sands, Monica Niculescu , cu En-Shuo Liang din Taiwan, precum si Laura Ioana Paar, cu Katarina Zavatska (Ucraina).In schimb, desi Sorana Cirstea ar fi trebuit sa joace si ea in calificari, organizatorii au decis sa-i acorde romancei un wild-card pentru tabloul principal, acolo unde avea deja asigurata prezenta Patricia Tig Desfasurarea LIVE a meciurilor:*Din pacate, Jaqueline Cristian pierde si al doilea set, cu acelasi scor (5-7) si e eliminata.*4-4 in meciul lui Jaqueline.*Victorie pentru Ana Bogdan, 6-2, 6-4. Cristian e in avantaj in setul doi, 3-2.*Cristian pierde primul set (5-7), Ana Bogdan e condusa cu 3-2 in setul doi.*5-5 in primul set dintre Cristian si Rakhimova.*Bogdan castiga primul set cu 6-2.*4-1 pentru Ana Bogdan, Jaqueline e condusa cu 3-1.*Bogdan conduce cu 1-0, Cristian a pierdut primul ghem pe propriul serviciu, 0-1.*Ana Bogdan si Jaqueline Cristian si-au inceput meciurile.