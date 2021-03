LIVETEXT Sorana Cirstea debuteaza la Dubai. Urmeaza Begu si Tig. Ana Bogdan a fost eliminata

De la ora 10.00, Ana Bogdan (locul 100 WTA), venita din calificari, a dat piept cu Marketa Vondrousova din Cehia, locul 20 WTA si cap de serie numarul 12. Romanca a fost invinsa cu 6-4, 6-4.Ulterior a intrat in concurs si Sorana Cirstea , impotriva ucrainencei Lesia Tsurenko (146 WTA).Putin mai tarziu, Irina Begu (locul 72 WTA), de asemenea venita din calificari, va evolua cu spaniola Garbine Muguruza , locul 16 WTA si cap de serie numarul 9.De asemenea, Patricia Tig va juca in prima mansa cu letona Jelena Ostapenko , locul 51 WTA.Citeste si:Desfasurarea LIVE a meciurilor:*5-3 pentru Cirstea.*Sorana Cirstea a inceput meciul cu Tsurenko, 1-1 in primul set.*Ana Bogdan a fost invinsa cu un dublu 6-4.*Romanca a pierdut primul set cu 6-4 si e condusa in al doilea cu 4-2.*4-3 Vondrousova.*Ana Bogdan e condusa cu 3-1 in primul set.