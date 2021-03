Duel romanesc in semifinale la Sankt Petersburg. Una dintre cele doua tenismene va evolua cu trofeul pe masa

Principalele favorite au avut nevoie de doar 63 de minute pentru a transa disputa, pe care au controlat-o de la un capat la altul.Olaru si Kicenok au avut 4 duble greseli, dar adversarele cu contabilizat de doua ori mai multe, reusind insa si doi asi. Diferenta majora s-a facut la serviciu, invinsele adunand doar 15 puncte la acest capitol.Romania va avea sigur o adversara in finala, avand vedere ca Olaru si Kicenok vor juca in penultimul act contra cuplului compus din Monica Niculescu si olandeza Lesley Pattinama Kerkhove. Niculescu si Pattinama Kerkhove au trecut in sferturi de perechea Makoto Ninomiya (Japonia)/Renata Voracova (Cehia) cu 6-3, 6-4.Prin calificarea in semifinale fiecare pereche si-a asigurat un cec de 10.000 de dolari si 185 de puncte WTA la dublu. Vineri va evolua si Jacqueline Cristian, la simplu, in sferturi , contra rusoaicei Svetlana Kuznetova, a patra favorita.Citeste si: