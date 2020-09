Efectul dezastruos al pandemiei in tenis. Simona Halep, de 4 ori mai "saraca" in 2020 decat in 2019

Cu peste 35 de milioane de dolari acumulate in cariera, sportiva noastra a intrat recent in Top 5 all-time al veniturilor obtinute din tenis, fiind depasita doar de surorile Williams si de Maria Sarapova. Doar anul trecut, ultimul sezon complet inainte de pandemie, Simona a strans 7 milioane de dolari, aproape jumatate venind dupa succesul obtinut in turneul de Grand Salm de la Wimbledon In comparatie, anul 2020 poate fi trecut de Halep la capitolul "pierderi". Astfel, pana la turneele din aceasta luna de la Roma si de la Roland-Garros, romanca a acumulat aproximativ 1,4 milioane de dolari, in special pentru performantele din primele luni ale anului, inainte de intreruperea survenita in martie. E o suma de cel putin 4 ori mai mica decat perioada similara (ianuarie - septembrie) din 2019, cand in conturile Simonei se adunasera deja vreo 6 milioane de dolari.Ce bani a castigat Simona Halep in 2020:Sferturi la Adelaide - 20.872 de dolari;Semifinala la Australian Open - 640.623 de dolari;Campioana la Dubai - 643.335 de dolari;Campioana la Praga - 43.000 de dolari.