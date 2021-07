Ce performanta pentru Gabriela Ruse! Prima finala WTA si cel mai bun loc din cariera. Cu cine va juca pentru trofeu

In semifinale, romanca a intalnit-o sambata, de la ora 13.00, pe ucraineanca Dayana Yastremska (locul 38 WTA si favorita principala).Ruse a pierdut pimul set, cu un categoric 6-2, dar le-a castigat pe urmatoarele, 6-1, 6-4.Este prima finala la simplu in circuitul WTA pentru tenismena din Romania, care va urca cel putin pana pe locul 151 mondial, aceasta fiind cea mai buna clasare din cariera jucatoarei de 23 de ani.Duminica, in finala, Gabriela Ruse se va intalni cu invingatoarea meciului Julie Niemeier - Andrea Petkovic, doua tenismene din Germania.Desfasurarea LIVE a meciului:*6-4, Ruse forteaza si castiga meciul.*5-4, Ruse e la un pas de victorie.*4-3 pentru Ruse.*2-2, se mentine echilibrul.*1-0 pentru Gabriela in setul trei.*6-1 pentru Ruse, meciul se decide in set decisiv.*4-1, romanca se desprinde.*Ruse nu cedeaza si trece in fata, 2-1.*1-0 Yastremska in setul secund.*Ruse pierde primul set cu 6-2.*4-2 pentru Yastremska.*2-1 pentru ucraineanca.*1-1, re-break Yastremska.*Break Ruse, 1-0.*Debut de meci, cu Yastremska la serviciu.