Pasiune mai putin intalnita a viitoarei adversare a Simonei Halep

Mertens are 25 de ani si se afla pe locul 16 in lume, dar in noiembrie 2018 a batut la portile Top 10 WTA , fiind pe locul 12 mondial.Elise provine din localitatea Leuven si nu are nicio legatura de rudenie cu fotbalistul Dries Mertens, international belgian legitimat la Napoli Ea a inceput tenisul la patru ani, fiind indrumata spre acest sport de sora sa mai mare, Lauren, care acum este pilot de avion. Elise Mertens provine dintr-o familie instarita, iar tatal jucatoareai are o meserie rar intalnita: face mobila pentru biserici. Mama ei este profesoara.Mertens este o familista convinsa si petrece cat timp poate alaturi de parinti si de sora ei, dar si de animalele sale. Acasa are patru caini si o multime de pasari, precum fazani, pauni, cocori si gaini, avand o pasiune aparte pentru animale.Belgianca a castigat pana acum sase turnee WTA. Cea mai buna performanta a ei la un Grand Slam este calificarea in semifinalele Australian Open 2018.Scorul intalnirilor directe dintre ea si Simona Halep este 4-1 pentru jucatoarea noastra.Meciul dintre Simona Halep si Elise Mertens va avea loc marti.