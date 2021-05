Elise Mertens dezvaluie cheia succesului in fata Simonei Halep

Halep a castigat primul set cu 6-4, dar le-a pierdut pe urmatoarele doua cu scor identic, 5-7, si a parasit competitia."Am vrut sa fiu pe teren cat mai mult posibil, mai ales dupa ce am pierdut primul set", a spus Mertens dupa joc. "Nu m-am gandit prea mult la scor, ma gandeam doar la modul in care ar trebui sa joc pentru a ma imbunatati", a mai adaugat ea."Sunt foarte fericita cu aceasta performanta, a fost o adevarata batalie, sunt cu adevarat incantata. Trebuie sa-mi revin acum, sunt foarte bucuroasa sa fiu pentru prima oara in sferturi la Madrid. Nu am prea mult timp ca sa sarbatoresc dupa acest succes, urmatorul meci este aproape", a punctat belgianca, care in faza urmatoare va da peste Aryna Sabalenka.