Drama traita de familia belgiencei Elise Mertens, adversara Simonei Halep, chiar la nasterea acesteia

Scorul intalnirilor directe dintre ea si Simona Halep este 4-1 pentru jucatoarea noastra.Elise provine din localitatea Leuven si nu are nicio legatura de rudenie cu fotbalistul Dries Mertens.Ea a inceput tenisul la patru ani, fiind indrumata spre acest sport de sora sa mai mare, Lauren, care acum este pilot de avion. Elise Mertens provine dintr-o familie instarita, iar tatal jucatoarei are o meserie rar intalnita: face mobila pentru biserici.Parintii lui Elise au trait o drama la nasterea fiicei lor. Mama, care este profesoara, era insarcinata cu gemeni, dar numai Elise a supravietuit, ea fiind nascuta la sapte luni, din cauza complicatiilor sarcinii.Mertens este foarte atasata de casa si petrece cat timp poate alaturi de parinti si de sora ei, dar si de animalele sale. Acasa are patru caini si o multime de pasari, precum fazani, pauni, cocori si gaini, avand o pasiune aparte pentru animale.