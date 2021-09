Un cunoscut prezentator de televiziune englez a stârnit controverse cu o postare legată de Emma Răducanu și de români

If you play in a tennis final you’re British if you’re a builder/delivery man/waitress etc you’re Romanian. — Adil Ray OBE (@adilray) September 10, 2021

“Dacă joci într-o finală de tenis eşti britanică, dacă lucrezi în construcţii /eşti curier/chelneriţă etc eşti româncă”, a scris Ray, care prezintă emisiunea Good Morning Britain la ITV.Potrivit express.co.uk, mesajul a atras sute de reacţii.“Ca de obicei, domnul Ray încearcă din nou să stârnească o discuţie despre rasă unde nu există aşa ceva”, a notat un utilizator de Twitter.Altă persoană a subliniat faptul că Adil Ray a folosit o generalizare: “Este o generalizare, nu toţi gândim astfel”.“Absurd. Sugeraţi că Răducanu nu este britanică? Sau că românii care muncesc în UK nu sunt români?”, a scris alt utilizator.O persoană a scris că astfel de generalizări s-au mai folosit de-a lungul anilor în cazul unor vedete din spor: “Îmi aminteşte de gluma folosită de un stand-up comedian despre Zinedine Zidane . Când înscrie/câştigă: Este francez, este campionul nostru. Când greşeşte: Nu, el nu este francez ca noi. Este din Algeria”.Alt utilizator a amintit de “paradoxul Murray”: “Murray este britanic atunci când câştigă, scoţian când pierde”.Jucătoarea britanică Emma Răducanu, 18 ani, locul 150 WTA , venită din calificări, va întâlni sportiva canadiană Leylah Fernandez, 19 ani, locul 73 WTA, âmbătă, nu înainte de ora 23.00, în finala US Open, ultimul grand slam al anului. Emma Răducanu are tată român şi mamă chinezoaică. Sportiva s-a născut la Toronto şi s-a mutat împreună cu familia sa în Anglia când avea doi ani.