Cum a făcut Emma Răducanu peste o jumătate de milion de euro din două turnee

Britanica de 18 ani este în sferturi la US Open, după ce acum două luni a atins faza optimilor de finală la Wimbledon Aceste două performanțe i-au schimbat viața sportivei cu tata român și mama chinezoaică.Emma câștigase din tenis, până să dea lovitura la Wimbledon, doar 35.000 de dolari.La Wimbledon și-a asigurat 255.000 de dolari, iar acum, la US Open, are asigurat un cec în valoare de 425.000 de dolari.În total, don două turnee, Emma a strâns 680.000 de dolari, adică peste o jumătate de milion de euro.În sferturile de finală de la US open, Emma Răducanu o va întâlni pe Belinda Bencic, campioană olimpică la Tokyo 2020.