Decizie neașteptată a Emmei Răducanu: ce va face după turneul de la Cluj-Napoca

La 18 ani, Emma Răducanu e un adevărat star.

Jucătoarea britanică se pregătește de debutul la Indian Wells, primul ei turneu după succesul de la US Open.

Emma și-a mai pus în program turneele de la Moscova și Cluj-Napoca, după care, supriză!, a ales să joace și la Linz, în Austria.

"Noua regină a tenisului vine la Linz", s-au fălit organizatorii turneului austriac.

Ambasadorul turneului, Barbara Schett, a declarat: "Emma la Linz, asta va fi extraordinar. A declanșat o adevărată isterie în Britanie. Ea are pachetul complet".

💥Boom💥

The new “Tennis Queen“ @EmmaRaducanu 🇬🇧👸🏻 is scheduled to make her Linz debut!

Read more ➡️ https://t.co/2SytOfxp5s

Tickets now on sale: https://t.co/JjmuaADJEs@wta @ooetourismus | #wtalinz pic.twitter.com/vP4ENrDVO3