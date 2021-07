Emma Raducanu se intoarce! Ce favor i s-a facut jucatoarei cu tata roman

Adoloscenta de 18 ani a castigat o armata de fani, iar povestea ei a starnit mult interes si in Romania, tinand cont ca tatal ei este roman. Raducanu a urcat pana pe locul 179 WTA , insa are in continuare nevoie de wild-card-uri pentru a juca direct pe tabloul principal la turneele importante.A primit un astfel de wild-card la turneul de la San Jose, care incepe pe 2 august."Sa o avem pe Emma pe lista de start e entuziasmant", a spus Vickie Gunnarsson, directorul turneului. "Vom vedea si noi scanteia din jocul acestui viitor star al tenisului".