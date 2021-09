I-a cucerit și pe americani! Mingea de meci câștigată de Emma Răducanu și prima reacție după calificarea în finală VIDEO

New York loves @EmmaRaducanu and the feeling is mutual. 🤗 pic.twitter.com/b0njzv2nCO — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2021

A screaming backhand winner for @EmmaRaducanu 🚀



The qualifier leads Sakkari, 4-0, in the first set. pic.twitter.com/idMJu8mkbE — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2021

Emma s-a calificat în finală fără set pierdut, a stabilit un nou record și va juca sîmbătă în finala adolescentelor cu Leylah Fernandez (19 ani).Iată cum a trăit Emma Răducanu finalul de meci cu Sakkari, dar și cele mai frumoase puncte.