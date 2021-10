Efectul Emma Răducanu! Ce decizie a luat premierul britanic Boris Johnson

După victoria Emmei Răducanu la US Open, tenisul a urca pe lista priorităților guvernului condus de Boris Johnson.

Acesta a decis ca 30 de milioane de lire sterline să fie alocate pentru refacerea terenurilor publice de tenis, scrie The Sun. Programul va fi lansat chiar astăzi.

Alte 30 de milioane vor merge către modernizarea sau ridicarea unor terenuri de sport în școlile britanice.

Boris Johnson vrea ca sportul să fie accesibil pentru oameni din toate păturile sociale și să formeze și alți campioni precum Emma Răducanu.

Cât despre Emma, ea este deja la Indian Wells și se antrenează, iar americanii sunt încântați să o aibă din nou pe tere.

