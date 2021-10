Imaginea momentului: Emma Răducanu s-a antrenat la Indian Wells cu o jucătoare din România! FOTO

Emma Răducanu se pregătește pentru Indian Wells, primul turneu la care va participa după triumful de la US Open.

Pentru una dintre sesiunile de antrenament, Emma Răducanu a ales-o ca parteneră pe Gabriela Ruse.

Jucătoarea noastră, clasată acum pe locul 92 mondial, încearcă și ea să depășească mai multe runde la Indian Wells. Ruse va începe însă încă din calificări turneul american.

Astăzi va avea loc tragerea la sorți a tabloului principal de la Indian Wells, turneu care începe pe 6 octombrie.

This is so cute 😍 pic.twitter.com/J2dRVvrzDm