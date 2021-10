Emma Răducanu vorbește româneste! Accentul ei e adorabil VIDEO

Emma Răducanu a filmat un scurt videoclip pentru a anunța prezența ei la Transylvania Open, turneul organizat la Cluj-Napoca.

"Salut! Mă bucur că am ocazia să joc la Transylvania Open. Tatăl meu este român și am experiențe frumoase în țară. Abia aștept să ne vedem! Pa!", a spus Emma Răducanu.

Până la Transylvania Open, Emma Răducanu va juca la Indian Wells, având perspectiva unui meci cu Simona Halep în turul al treilea. Apoi, întocmai ca Simo, merge la Kremlin Cup (Moscova) și la Transylvania Open (Cluj-Napoca, 25-31 octombrie).

S-a "topit" diferența dintre Simona Halep și Emma Răducanu! Cum arată clasamentul WTA live

Omggg Emma talking in Romanian is the cutest thing ever 😂😍😍😍

🎥: @TransylvaniaOpn pic.twitter.com/06zRF235Xr