Emma Răducanu a depășit-o deja pe Simona Halep pe Instagram! Urmărește o singură jucătoare din România

În câteva luni, Emma Răducanu a devenit un star mediatic. Dacă alte jucătoare trag ani la rând pentru a-și face un nume, Emma Răducanu a furat tot show-ul în câteva luni.

După optimile de la Wimbledon și triumful de la US Open, jucătoarea engleză cu origini româno-chinezești a "rupt" rețelele sociale.

Pe Instagram, ea are deja 2 milioane de urmăritori, spre deosebire, de exemplu, de cei 1,6 milioane ai Simonei Halep câștigați în ultimii ani.

Emma Răducanu urmărește doi jucători din România, pe Gabriela Ruse și pe Filip Jianu.

Cu toate acestea, Emma și Simona au discutat pe instagram!

Recent, ea și-a deschis un cont și pe Weibo, o importantă rețea socială din China, iar prima ei postare (un mesaj video) a avut 1 milion de vizualizări în primele 7 ore!

You go girl!!!! Here for Emma to have the most followers on social media! 😂💫 pic.twitter.com/TUGnoryiGZ