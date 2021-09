Emma Răducanu a pornit mașina de făcut bani: atacă piața chineză! VIDEO

Emma Răducanu este deja un brand extrem de valoros. Pe lângă succesul obținut în tenis, tânăra de doar 18 ani este foarte atractivă pentru sponsori, mai ales că poate să cucerească și piața chineză.

După succesul de la US Open, ea a trimis un mesaj fluent în mandarină fanilor ei din China, iar recent a mai luat o decizie menită să capitalizeze imaginea ei.

Emma Răducanu și-a deschis cont pe rețeaua chineză Weibo, iar prima postare a fost un mesaj video tot în mandarină. Ea le-a mulțumit chinezilor pentru suport și le-a transmis că vrea să joace în China în 2022!

În 7 ore, mesajul Emmei avea peste 1 milion de vizualizări!

Campioana de la US Open are tată român și mamă chinezoiacă.

@EmmaRaducanu is building her Chinese social media presence by launching an account on Weibo with a video message. Viewed over 1M times in 7 hours. Very fluent and expressive Mandarin, thanked the support from the fans, and wished to come to China to play in 2022. pic.twitter.com/AJvdXGORMz