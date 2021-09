Interviu cu Emma Răducanu: “Cu tata am jucat prima oară tenis! Simona Halep e idolul meu, m-am întâlnit cu ea aici” VIDEO

Ea a răspuns întrebărilor fanilor prin intermediul EuroSport și a dezvăluit că tată ei, românul Ian Răducanu, este cel care a învățat-o să joace tenis.„M-am născut la Toronto, în Canda, în 2002. Am crescut în Londra.Am jucat cu tata, el m-a învățat să joc, de când era mică. Apoi am avut profesori buni în cartier. Simona Halep și Li Na sunt idolii mei. Este absolut minunat să o văd aici pe Simona. Chiar am salutat-o', este o experiență grozavă!", a spus Emma în exclusivitate pentru Eurosport.“Dacă n-aș fi jucat tenis probabil că aș fi avut o carieră în finanțe. Sunt bună la matematică”, a mai afirmat Emma, al cărei turneu preferat e Wimbledonul.