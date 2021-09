Emma Răducanu a ridicat publicul în picioare la US Open: "Chiar și eu sunt surprinsă că am ajuns aici"

Emma a trecut clar de Shelby Rogers, scor 6-2, 6-1 și va juca în sferturile de finală contra elvețiencei Belinda Bencic.Răducanu a jucat pentru prima dată pe arena principală Arthur Ashe, iar la final aridicat publicul în picioare, cu declarațiile ei."Cred că fiecare se află pe propria traiectorie. Personal, sunt surprinsă că sunt aici. Nu mă așteptam. Știam că fac o mulțime de lucruri grozave, care vor da roade cândva, dar nu știi niciodată cânde momentul. Am jucat pentru prima dată pe Ashe, iar ca experiență am fost puțin nervoasă la început. Dar am fost foarte mândră de mine, de modul în care am reușit să-mi controlez emoțiile și să găsesc un nivel care la final m-a dus spre victorie", a declarat sportiva cu tată român și mamă din China.