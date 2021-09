Cum a sărbătorit Emma Răducanu succesul de la US Open și ce n-a avut voie să facă

Britanica de 18 ani a mărturisit că nu a sărbătorit cu șampanie, deoarece nu este băutoare și în plus alcoolul este interzis în America persoanelor sub 18 ani.Ea a preferat un iaurt cu ciocolata, care este preferatul ei, dar apromis că își va scoate echipa în oraș, pentru o masă împreună.Emma a mai dezvăluit presei că vrea să viziteze măcar o parte din New York și în special Wall Street. Ea a stat trei săptămâni cantonată în hotel, deoarece a jucat și în calificări, și simte nevoia să se plimbe prin metropola americană.