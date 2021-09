Laude pentru Emma Răducanu: “Are totul pentru a deveni o campioană de Grand Slam”

Emma nu mai este chiar o surpriză în WTA , după ce la Wimbledon a ajuns până în optimile de finală, cu victorii la Marketa Vondrousova și Sorana Cîrstea.Acum sportive cu origini românești este creditată cu un viitor bun în tenis de către slovaca Daniela Hantuchova, fost număr 5 mondial."Emma are totul, orice este nevoie pentru a deveni nu doar o jucătoare de Top 10, dar cred și o campioană de Grand Slam. Nu există nici o parte din jocul ei în care aș spune: Acest lucru trebuie îmbunătățit. Spre deosebire de Coco Gauff, unde simt că din punct de vedere tehnic ar trebui să îmbunătățească o mulțime de lucruri. Emma este mai sus", a declarat Hantuchova, conform Eurosport."Din punct de vedere tehnic nu există greșeli, dar și forța mentală pe care o arată astăzi, este ceva foarte special. În plus, Emma se conectează cu adevărat la mulțime. Va reuși să câștige multă energie de la fanii din întreaga lume. Am văzut-o în turul 1 jucând pentru prima dată în America pe un teren mare, toată lumea încerca să facă fotografii cu ea. Nici nu-mi pot imagina viitorul pe care îl are în față", a punctat Hantuchova.Pentru un loc în turul 3 o va înfrunta azi pe Shuai Zhang, începând cu ora 18:00.