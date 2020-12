Sexy, la plaja, in luna decembrie. Poza in costum de baie cu care tenismena Eugenie Bouchard si-a delectat fanii

Fosta mare rivala a Simonei Halep in urma cu cativa ani, Bouchard s-a prabusit in clasamentul mondial WTA pana dincolo de locul 100. In schimb, ea isi pastreaza statutul de "Barbie" in circuitul feminin, folosindu-se de fiecare ocazie pentru a-si etala calitatile fizice.Profitand de faptul ca nu peste tot in lume a venit iarna, "Genie" si-a incins fanii cu o fotografie facuta undeva la plaja, pe nisip, intr-un costum de baie de o culoare asemanatoare pielii. "December mood", a mentionat canadianca la postarea care a adunat in timp scurt peste 100.000 de like-uri.Citeste si: Poza cu care actrita Sharon Stone a amintit de celebra scena erotica din "Basic Instinct". Motivul pentru care a facut-o