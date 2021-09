Europa e peste Restul Lumii! Meciuri dramatice în prima zi la Cupa Laver. Inițiatorul Roger Federer a fost în tribune

Selecţionata de tenis a Europei conduce Restul Lumii cu scorul de 3-1, după partidele disputate vineri în prima zi a ediţiei a patra a Cupei Laver, găzduită de oraşul american Boston, transmite AFP, conform agerpres.ro.

Jucătorii europeni, urmăriţi în tribune de Roger Federer, iniţiatorul acestei competiţii, au avut un start perfect şi au câştigat toate cele trei partide de simplu programate vineri în arena TD Gardner din Boston.

