Fabio Fognini, tenismen in Top 20 ATP, s-a infectat cu coronavirus in plin turneu, la Cagliari. Ce simptome a avut

Fabio Fognini ar fi trebuit sa joace miercuri in turul secund, dar a fost inlocuit pe tablou cu un alt jucator."Azi dimineata am fost testat pozitiv la Covid-19. Simptomele sunt foarte usoare, putina febra si tuse, dureri de cap... Dar, din pacate, aceasta veste proasta a sosit. Sunt deja izolat si sunt sigur ca totul va fi bine. Va imbatisez pe toti", a afirmat el, pe retelele de socializare, conform news.ro.Fognini a jucat marti, la dublu, cu compatriotul sau Lorenzo Musetti. Organizatorii precizeaza ca au lansat procesul de "identificare si notificare a tuturor persoanelor care au fost in contact strans cu Fognini".