Faza zilei in tenis: Marius Copil l-a lovit pe directorul turneului de la Madrid (Video)

Marius Copil a fost protagonistul unei faze ce a devenit viral pe Internet in ultimele ore.

In timpul meciului cu Andy Murray din turul doi de la Madrid, Copil a trimis o minge inalta, care l-a lovit pe directorul turneului, Manolo Santana.

Acesta a parut naucit in prima faza, dupa care a gasit puterea sa zambeasca, in timp ce Copil si-a cerut scuze.

"Manolo Santana nu este omul pe care vrei sa-l lovesti, Marius, mai ales dupa ce ti-a dat un wild card", au glumit cei de la postul Tennis TV.

Marius Copil a pierdut meciul cu Andy Murray, scor 6-4, 6-3, si a fost eliminat de la Madrid.

Manolo Santana is NOT the guy you want to hit Marius, especially after he gave you the wildcard...­čśü#MMOPEN pic.twitter.com/ScBR7s877u