VIDEO Emotionant:cum a reactionat Mihaela Buzarnescu dupa esecul dramatic din Fed Cup

Hard to see Miki like this, but you can really see how much losing hurts her. She wanted to win so badly. πŸ˜” pic.twitter.com/BlHnC3Mm2o - πŸ‡·πŸ‡΄WTA RomaniaπŸ‡·πŸ‡΄ (@WTARomania) April 16, 2021

In a doua partida, Mihaela Buzarnescu a pierdut confruntarea cu Martina Trevisan la capatul unui meci dramatic, in care romanca a avut si doua mingi de meci.Citeste si: Ce gest a facut Tiriac pentru sora Serenei S-a terminat 2-6, 6-2, 6-7 in favoarea italiencei."Am venit aici direct din Columbia, am muncit ca un caine astazi. Am avut si niste dureri, nu mai pot indoi picioarele, dar ma bucur ca am tras atat de mine.Sunt extrem de dezamagita ca nu am adus punctul, am fost atat de aproape. Sunt data peste cap cu fusul orar, am luat pastile sa pot dormi.Nu e nimic pierdut, speram sa avem o zi buna maine. Se poate reveni de la 0-2, orice e posibil. Si Trevisan a dat semne de dureri", a transmis Mihaela Buzarnescu.La finalul partidei, Mihaela era extrem de afectat pentru esec si la un moment dat s-a prabusit in bratele Monicai Niculescu.