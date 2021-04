Monica Niculescu a dat cartile pe fata: de ce au refuzat Irina Begu, Ana Bogdan, Raluca Olaru si Jaqueline Cristian sa joace pentru Romania

Echipa Romaniei va fi formata din Irina Bara, Mihaela Buzarnescu , Elena Gabriela Ruse si Monica Niculescu , ultima fiind si capitanul echipei.Monica Niculescu a precizat ca si-ar fi dorit sa poata conta si pe alte jucatoare, dar nu a fost posibil deoarece este an olimpic si in cazul Simonei Halep si Patriciei Tig au intervenit accidentari. In cazul Patriciei insa, accidentarea este pusa sub semnul intrebarii. "Mi-am dorit foarte mult sa o avem si pe Irina Begu in echipa, si pe Jaqueline, si pe Olaru. Raluca a castigat un turneu recent, nu mai zic de Ana Bogdan , dar asa s-a nimerit. Fetele... Eu le-am convocat. Mi-am dorit foarte mult sa o am pe Irina Begu in echipa, nu mai stiti de cate ori am salvat Romania si ne-am pus sufletul in teren...Raluca, e an olimpic si doreste sa mai faca puncte. Ana Bogdan a avut un inceput de an destul de greu si este la Istanbul in calificari. Le intelegem decizia, le asteptam sper in meciul urmator. Vad un viitor bun, sincer. S-a nimerit anul acesta sa fie an olimpic.Simona s-a accidentat, Patricia s-a accidentat, a fost un moment mai diferit. Niciodata cred ca n-am venit la Fed Cup cu patru jucatoare, dar patru jucatoare care sunt dornice sa castige, sa arate Romaniei ca se poate. Meciurile vor fi grele, echilibrate. Italiencele sunt tinere si vor sa se afirme".