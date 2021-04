Situatie care nu s-a mai intalnit niciodata in istorie la echipa de Fed Cup a Romaniei

Acum doua saptamani le avea in componenta pe Simona Halep (3 WTA ) si Patricia Tig (63 WTA), numai ca ambele au anuntat ca sunt accidentate. Astfel, liderul echipei Romaniei va fi, pentru prima data in cariera, Irina Bara, ocupanta locului 132 mondial. Alaturi de ea vor mai juca la Cluj Mihaela Buzarnescu (136), Gabriela Ruse (166) si Monica Niculescu (174). Din lotul Romaniei mai lipsesc Sorana Cirstea (65), care s-a retras din echipa, Irina Begu (74) si Ana Bogdan (102), care nu au fost selectionate.Conform doartenis.ro , situatia in sine va fi o premiera din punctul de vedere al clasamentului pentru Romania, care niciodata in istoria participarilor in Grupa Mondiala a competitiei nu a mai avut un lot din care sa nu faca parte nici macar o jucatoare din Top 100 WTA la simplu!In cele 11 intalniri anterioare din Grupa Mondiala, Romania a avut de opt ori ca lider o jucatoare din Top 10, adica pe Simona Halep, singura care a ajuns acolo. In rest, Irina Begu a fost prima racheta de doua ori, iar Ana Bogdan o data, la meciul cu Rusia, scor 2-3, in februarie 2020, ultima noastra partida din fosta Fed Cup. Atunci am avut si cel mai slab cotat lider, Ana ocupand locul 90 in lume.Programata vineri si sambata, la Cluj-Napoca, partida cu Italia este foarte importanta, deoarece invingatoarea ei va juca in calificarile pentru editia 2022 a Grupei Mondiale din Billie Jean King Cup. Invinsa va retrograda in Grupa I a Zonei Euro-Africane.Italiencele vin cu o singura jucatoare din Top 100 WTA, dupa ce Camila Giorgi, ocupanta locului 80, s-a imbolnavit de coronavirus. Astfel, in Romania liderul echipei va fi Martina Trevisan (99 WTA). Ea le va avea alaturi de Jasmine Paolini (103), Elisabetta Cocciaretto (111), Giulia Gatto-Monticone (177) si Bianca Turati (281).