Federatia de Tenis din Canada explica de ce nu o va ajuta cu bani pe Eugenie Bouchard

Astfel, sportivii aflati intre locurile 100 si 750 in clasamentele ATP si WTA la simplu, respectiv 25 si 100 la dublu vor beneficia de ajutoare ce variaza intre 10 si 20 de mii de dolari.De asemenea, sprijin vor primi si juniorii din top 100 si sportivii in scaun cu rotile din top 50.23 de jucatori vor beneficia de ajutor din partea Federatiei de Tenis din Canada, insa pe lista nu se afla si Eugenie Bouchard, desi acesta ar fi eligibila conform clasamentului.Totusi, Federatia de Tenis din Canada a anuntat ca nu ii va oferi sprijin material deoarece aceasta a castigat peste 2.5 milioane de dolari in cariera.Ajunsa pe locul 332 WTA, Bouchard a incasat din tenis premii in valoare de 6.464.693 de dolari.C.S.