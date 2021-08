Final de carieră? Anunț trist făcut de Roger Federar

”Vreau să vă dau câteva informații despre ce s-a mai întâmplat cu mine după Wimbledon . Așa cum vă imaginați, nu a fost ușor. Am făcut multe controale la medici în legătură cu accidentarea la genunchi, concluzia fiind că m-am autoaccidentat în perioada sezonului de iarbă și a Wimbledonului. Din păcate, doctorii mi-au spus că pentru a mă simți din nou bine pe termen mediu și lung voi avea nevoie de o operație. Am decis să o fac”, a dezvăluit Roger Federer Tot el a spus că în aceste condiții nu poate juca la US Open și că nu știe decât că va absenta alte câteva luni din circuit. Adică, sunt șanse mici să mai poată mai juca anul acesta.Aeasta va fi a treia operație pe care Roger Federer o va suporta la genunchi într-un an și jumătate.