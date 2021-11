Federer a fost întrecut! Doi tenismeni s-au luptat aproape cinci ore pentru un cec de 750 de dolari

Tenismenul francez Constantin Bittoun Kouzmine, 22 de ani, locul 1.149 ATP, şi cel britanic Giles Hussey, 24 de ani, locul 873 ATP, au stabilit un record de durată pentru un meci de două seturi din trei, jucând patru ore şi 41 de minute, în sferturile de finală ale turneului Futures de la Cancun.

Hussey s-a impus în cele din urmă, cu 6-7 (7), 6-4, 7-6 (4).

Anterior, cea mai lungă partidă de două seturi din trei a fost cea dintre elveţianul Roger Federer şi argentinianul Juan Martin del Potro, scor 3-6, 7-6 (5), 19-17, care a durat patru ore şi 26 de minute, în semifinalele turneului olimpic de la Londra, din 2012.

"Este o mare inutilitate (n.r. - zâmbeşte)! E greu, evident, după înfrângere, mai ales că jucam sub 30 de grade, dar nu mi-am dat seama de durată. Abia când am ieşit am aflat. Eram în jocul meu, iar spre final, fiert complet, încercam doar să economisesc cât mai multă energie pentru următorul punct. Nu mi-am imaginat că a durat aproape cinci ore, deşi erau peste o sută de oameni în jurul terenului la sfârşitul jocului.

Aici suntem cu toţii adunaţi într-un resort... S-a jucat pe hard, dar mai degrabă o suprafaţă lentă, împotriva unui stângaci ca mine, pe care l-am văzut pentru prima dată. Un bun luptător... Chiar s-a jucat în diagonale, ne-am mişcat bine, dar nu a fost niciunul care să-l copleşească pe celălalt. Au fost în mare parte ghemuri lungi, cu multe egalităţi. Bătălie, într-adevăr.

Am salvat multe mingi de meci, am fost la două puncte de meci. Am ieşit rupt. Şi partea cea mai proastă este că, dacă aş fi câştigat, ar fi trebuit să rejoc două ore mai târziu şi finala de dublu! Din punct de vedere fizic, ştiam că sunt un tip tare, dar este întotdeauna bine să ştiu că pot rezista mai mult timp. Tenisul este o luptă, este despre a-ţi depăşi limitele.

Este pur psihic, de fapt, asta depăşeşte noţiunea de capacitate fizică. Ne spunem că nu mai avem putere, dar mai avem mereu. Doar capul ne face să înlănţuim punctele iar şi iar. Şi i-am învins pe Federer şi Del Potro (n.r. - pentru recordul de durată)! Erau în joc 750 de dolari pentru calificarea în semifinale", a declarat jucătorul francez, potrivit lequipe.fr.

Sursa: News.ro

