Cum s-a descurcat Roger Federer la primul meci pe iarba dupa aproape doi ani

Federer, numarul 8 mondial, s-a retras de la Roland Garros in optimi, din motive de sanatate.El a luat startul la Halle, unde are 10 titluri, pentru a se pregati pentru Wimbledon Ultima aparitie pe iarba a elvetianului dateaza din iulie 2019, cand a jucat in finala turneului de la Wimbledon, unde a fost invins de Novak Djokovici