Surpriza: cine transmite in Romania revenirea pe zgura a marelui Roger Federer

Federer, care a suferit anul trecut o accidentare, nu a mai jucat niciun turneu pe zgura de la Roland Garros 2019. El si-a anuntat prezenta la Geneva alaturi de italianul Fabio Fognini, francezul Benoit Paire, canadianul Denis Shapovalov si australianul Alex de Minaur.Turneul de la Geneva, va incepe luni, 17 mai, iar Look Sport + cat si celelalte canale sportive Look vor difuza cinci meciuri pe zi din primele tururi, incepand cu ora 13:00, urmand ca joi, de la ora 14:30 si vineri, de la ora 15:00, Look Sport + sa difuzeze sferturile de finala si semifinalele. Finala va fi difuzata pe canalele Look Sport, sambata, de la ora 17:00.Turneul de 250 de puncte aliniaza la start o serie de jucatori din Top 100 ATP , printre care si cei mai in forma jucatori ai momentului. Detinatorul trofeului si proaspatul castigator al turneului de la Madrid, Alexander Zverev, Casper Ruud (top 16) si Cristian Garin (top 22), revelatiile momentului in tenis, acestea cateva dintre numele care se vor alatura campionului elvetian Roger Federer. Acesta din urma va juca pentru prima oara in acest turneu unde, de-a lungul anilor, mai multi jucatori celebri au castigat trofeul, printre care Bjorn Borg, Mats Wilander si Stan Wawrinka.