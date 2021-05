Ce infatisare are fiica fostului mare tenismen Boris Becker, singura fata din lume conceputa prin sex oral si ce i-a spus Tiriac FOTO

Ea a fost conceputa in urma unei partide de sex oral pe care fostul sportiv a avut-o cu o osparita din Londa, Angela Ermakova, o mulatra cu origini rusesti.Totul s-a intamplat la inceputul anilor 2000, atunci cand Boris Becker a intalnit-o pe Angela in capitala britanica.Conform presei tabloide, citata de click , frumoasa rusoaica ar fi oprit lichidul seminal al fostului mare tenismen dupa o partida de sex oral si s-ar fi dus la spital, unde a facut inseminare artificiala.Anna Ermakova. Foto: splashnews. /lacelebs.co/Retras din tenis, Boris Becker o duce rau de tot. Fostul mare sportiv a declarat faliment acum 3 ani de zile.Nemtii sustin ca Boris Becker nu ar fi ajuns la saracie daca ar fi continuare colaborarea cu Ion Tiriac "Boris Becker face parte din viata mea. Daca are nevoie de 10 milioane de euro, ii voi da imediat aceasta suma", a spus Tiriac in 2018 pentru publicatia Focus.Boris Becker. Foto: Facebook / Boris Becker