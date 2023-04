Finala de la Eastbourne: Avancronica meciului Karolina Pliskova - Caroline Wozniacki

Karolina Pliskova si Caroline Wozniacki se vor intalni, sambata de la ora 14:15, in finala turneului pe iarba de la Eastbourne.

Vom avea parte de o finala foarte interesanta, intre doua jucatoare din top 10 WTA. Karolina Pliskova ocupa locul 3 in ierarhia mondiala, in timp ce Caroline Wozniacki este pe locul sase.

Cele doua jucatoare s-au mai intalnit de cinci ori pana in prezent, scorul direct fiind 4-1 in favoarea lui Caroline Wozniacki.

In acest an au avut loc doua meciuri, iar scorul este egal, 1-1. Niciodata insa nu s-au mai intalnit cele doua jucatoare pe iarba.

Pentru a ajunge in finala de la Eastboure, Karolina Pliskova le-a eliminat pe Alison Riske, Shuai Peng, Svetlana Kuznetsova si Johanna Konta (dupa abandonul britanicei). Pliskova a pierdut un singur set, in sferturile de finala, in meciul cu Svetlana Kuznetsova.

In ultimul turneu dinainte de Eastbourne, Pliskova a ajuns pana in semifinale la Roland Garros, unde a fost invinsa de Simona Halep.

Ads

De partea cealalta, Caroline Wozniacki a trecut de Naomi Osaka, Elena Vesnina, Simona Halep si Heather Watson pentru a juca finala de la Eastbourne. A pierdut in total doua seturi, cu Simona Halep, respectiv Heather Watson. Totodata, jucatoarea din Danemarca a reusit sa revina dupa ce pierduse primul set si era condusa cu 3-0 de Simona Halep in setul secund.

Inainte de Eastbourne, Caroline Wozniacki a ajuns pana in sferturile de finala de la Roland Garros, unde a fost invinsa de Jelena Ostapenko.

Indiferent ce vor face in finala, cele doua jucatoare isi vor pastra locurile in clasamentul WTA si saptamana viitoare.

Principalele agentii de pariuri din Romania o vad favorita pe Karolina Pliskova in aceasta finala, jucatoarea din Cehia avand cota 1.60 pentru o victorie la agentia Betano. Caroline Wozniacki are cota 2.30.

Finala de la Eastbourne va fi televizata de postul Digi Sport 2.