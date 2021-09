Finala Răducanu - Fernandez de la US Open, prefațată de CTP: ”Asta este absolut buimăcitor, nu-mi vine să cred”

„Mi-e imposibil să spun cine e favorita, le iubesc pe amândouă. Pentru mine, asta este suficient, faptul că voi vedea o finală cu ele, o să fie ceva extraordinar să vedem înfruntarea acestor două inteligențe tactice și tehnice și, în același timp, fete cu zâmbetul pe buze, relaxate, cred că va fi un mare triumf pentru tenisul din toate timpurile”, a precizat jurnalistul la Digi 24.„Singurul lucru despre care putem spune că este românesc, fără niciun fel de ezitare, este numele Răducanu. În rest, n-are sens să facem asocieri, s-o considerăm de-a noastră. Este crescută în alte țări, nu este de-a noastră. Faptul că tatăl este român este o chestiune genetică, nu putem spune că este de-a noastră. Dar putem, sigur, s-o iubim. Nu ne împiedică nimeni”, a afirmat CTP.”N-am văzut niciodată, în mai bine de jumătate de veac în care trăiesc în tenis, să intre la vârf, pe prima scenă, în felul acesta două jucătoare practic necunoscute, venind de foarte departe din clasament și care în același timp să explodeze.În primul rând, cred, este vorba de alt tenis. Ceea ce joacă ele e alt tenis acum, din multe puncte de vedere, nu numai al loviturilor. Au niște lovituri extrem de bine lucrate, ambele au o acuratețe tehnică, de e o plăcere să le privești lovind. Amândouă lovesc mingea ca la ping-pong aproape. Lovesc din față și din urcare, cu o retragere foarte scurtă a rachetei, uneori aproape fără pregătire, fără retragere a rachetei, depășind-o în anumite momente chiar și pe Naomi Osaka , care era campioană la rapiditatea pregătirii loviturilor.Deci, au aceste calități tehnice ieșite din comun, dar în plus, știu tenis aceste fete, la 18-19 ani. Nu știu cum s-a reușit asta cu ele, dar știu tenis ca niște jucătoare de 30, 30 și ceva de ani. Sunt formate altfel. Pentru că am văzut multe jucătoare tinere cu lovituri excepționale, o plăcere, dar care nu știau tenis, care nu aveau viziunea terenului, tactică, nu știau să se scoată din momentele critice. Asta este absolut buimăcitor, nu-mi vine să cred.Asta, iarăși, este o caracteristică a acestor două fete: tăcerea și zâmbetul. Tăcerea! Vedeți ce deosebire între Sakkari, de o parte, și Sabalenka, care icnesc, care țipă la fiecare lovitură - și nu țipă degeaba, ci pentru că lovesc cu o forță de boxer de categorie grea amândouă - și aceste fete, care tac. Tac. Nu scot niciun zgomot, niciun sunet atunci când lovesc mingea și din când în când, zâmbesc. Și nu este, cum am mai văzut la alții, un zâmbet lăutăresc, forțat, afișat, cu care vor să creeze o anumită stare psihică adversarului, de aroganță - nu-mi pasă de tine, totul e floare la ureche -, deși pe dinăuntru s-ar putea să nu fie deloc așa. Aici, nu! Ele au un zâmbet absolut plecat din inimă, din suflet, un zâmbet pe fețele lor curate, este un zâmbet absolut sincer, copilăresc”, a completat Cristian Tudor Popescu.